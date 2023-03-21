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ВСУ поразили склад с боеприпасами и два ЗРК врага – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоВторник, 21 марта 2023, 18:24
ВСУ поразили склад с боеприпасами и два ЗРК врага – Генштаб
Иллюстративное фото из Генштаба

Силы обороны поразили склад с боеприпасами, два зенитно-ракетных комплекса и радиолокационную станцию россиян.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В течение суток Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника".

Детали: РФ продолжает вооруженную агрессию против Украины, сосредоточив основные усилия на попытках полной оккупации Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и на Авдеевском направлении.

Российский агрессор продолжает применять привычную для него тактику террора гражданского населения, обстреливает жилые кварталы, а также объекты критической инфраструктуры.

За сутки противник нанес 4 ракетных и 24 авиационных удара, а также совершил более 30 обстрелов из РСЗО. 

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений, формирование наступательных группировок противника не обнаружено. 

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Российское руководство продолжает использовать инфраструктуру Беларуси для подготовки своих войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка и Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка и Поповка Сумской области; Басово, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое Волчанск и Великий Бурлук на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское, Белогоровка, Верхнекаменское. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Красное Первое, Двуречная, Купянск, Крохмальное и Берестовое Харьковской области; Невское и Белогоровка - Луганской области, а также Торское, Спирное и Федоровка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, однако теряет наступательный потенциал. Противник не прекращает попыток захватить город, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отражают многочисленные атаки оккупантов в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка и в северной части Бахмута. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа - успеха не имел. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ласточкино, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения, в частности: Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Чаривне, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Антоновка и город Херсон.

РФ не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры для пополнения потерь живой силы. Так, в одной из воинских частей, дислоцирующейся в Краснодарском крае, проводится активная работа со срочниками, по подписанию ими контрактов. Военнослужащим, которые соглашаются на подписание контрактов, прогнозируют командировку в Украину на август 2023 года.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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