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Зеленський візьме участь у "японському" саміті G7 онлайн

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 19:27

Президент Володимир Зеленський прийняв запрошення прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди взяти участь у саміті країн "Групи семи", що відбудеться у травні в Хіросімі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", Зеленський заявив у вівторок на пресконференції після переговорів із Кішідою.

"Я прийняв запрошення прем'єр-міністра (Японії – ред.) і візьму участь у саміті в онлайн-форматі", – сказав він.

Як відомо, у 2023 році Японія головує в "Групі семи".

Японський прем’єр Фуміо Кішіда у вівторок прибув до Києва, ставши останнім лідером G7, який відвідав Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше на запрошення Кішіди 24 лютого Зеленський взяв участь в онлайн-саміті G7, присвяченому першій річниці вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн "Групи семи" та України провели зустріч після ракетної атаки РФ на початку березня, щоб обговорити потреби України.

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Теми: ЗеленськийЯпоніяпрезидентG7
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