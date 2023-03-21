Зеленский примет участие в "японском" саммите G7 онлайн
Президент Владимир Зеленский принял приглашение премьер-министра Японии Фумио Кишиды принять участие в саммите стран "Группы семи", который состоится в мае в Хиросиме.
Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Зеленский заявил во вторник на пресс-конференции после переговоров с Кишидой.
"Я принял приглашение премьер-министра (Японии - ред.) и приму участие в саммите в онлайн-формате", - сказал он.
Как известно, в 2023 году Япония председательствует в "Группе семи".
Японский премьер Фумио Кишида во вторник прибыл в Киев, став последним лидером G7, который посетил Украину с начала полномасштабного вторжения России.
Ранее по приглашению Кишиды 24 февраля Зеленский принял участие в онлайн-саммите G7, посвященном первой годовщине вторжения России в Украину.
Напомним, министры иностранных дел стран "Группы семи" и Украины провели встречу после ракетной атаки РФ в начале марта, чтобы обсудить потребности Украины.