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Зеленский примет участие в "японском" саммите G7 онлайн

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 18:27

Президент Владимир Зеленский принял приглашение премьер-министра Японии Фумио Кишиды принять участие в саммите стран "Группы семи", который состоится в мае в Хиросиме.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Зеленский заявил во вторник на пресс-конференции после переговоров с Кишидой.

"Я принял приглашение премьер-министра (Японии - ред.) и приму участие в саммите в онлайн-формате", - сказал он.

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Как известно, в 2023 году Япония председательствует в "Группе семи".

Японский премьер Фумио Кишида во вторник прибыл в Киев, став последним лидером G7, который посетил Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее по приглашению Кишиды 24 февраля Зеленский принял участие в онлайн-саммите G7, посвященном первой годовщине вторжения России в Украину.

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Напомним, министры иностранных дел стран "Группы семи" и Украины провели встречу после ракетной атаки РФ в начале марта, чтобы обсудить потребности Украины.

Темы: ЗеленскийЯпонияпрезидентG7
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