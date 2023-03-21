Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін і Сі заявили, що їхні країни не вступали у військовий союз

Євген КізіловВівторок, 21 березня 2023, 18:36
Путін і Сі заявили, що їхні країни не вступали у військовий союз
володимир путін і сі цзіньпін, Getty Images

Лідери Росії і Китаю Володимир Путін і Сі Цзіньпін зробили спільну заяву, в якій стверджують, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом, не мають блокового і конфронтаційного характеру, також не спрямовані проти третіх країн.

Джерело: спільна заява Сі і Путіна, опублікована на сайті Кремля

Дослівно: "Сторони відзначають, що відносини між Росією і Китаєм, не будучи військово-політичним союзом, подібним до союзів, що склалися в період холодної війни, перевершують таку форму міждержавної взаємодії, не мають водночас блокового і конфронтаційного характеру і не спрямовані проти третіх країн".

Реклама:

Деталі: Також у документі наголошується, що російсько-китайські відносини є "зрілими, стабільними, самодостатніми і міцними", а "дружба двох народів, що передається з покоління в покоління, має міцний фундамент".

Теми: ПутінКитайвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: