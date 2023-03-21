Путин и Си заявили, что их страны не вступали в военный союз

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление, в котором утверждают, что отношения их стран не представляют военно-политический союз, не носят блокового и конфронтационного характера, также не направлены против третьих стран.

Источник: совместное заявление Си и Путина, опубликованное на сайте Кремля

Дословно: "Стороны отмечают, что отношения между Россией и Китаем, не являясь военно-политическим союзом, подобным союзам, сложившимся в период холодной войны, превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия, не носят при этом блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран".

Детали: Также в документе отмечается, что российско-китайские отношения являются "зрелыми, стабильными, самодостаточными и крепкими", а "дружба двух народов, передаваемая из поколения в поколение, имеет крепкий фундамент".