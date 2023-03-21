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Міноборони Британії: РФ навмисно сіє дезінформацію через снаряди зі збідненим ураном

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 20:49

Міністерство оборони Британії заявило, що президент РФ Владімір Путін "свідомо намагається дезінформувати", публічно критикуючи рішення про відправку в Україну боєприпасів, що містять збіднений уран.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News з посиланням на заяву відомства.

Міністерство оборони підтвердило, що відправить снаряди зі збідненим ураном в Україну, додавши, що британська армія використовує цей матеріал у своїх снарядах "протягом десятиліть".

"Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю або потенціалом", - заявили у відомстві.

"Росія знає це, але навмисно намагається дезінформувати" – йдеться у заяві.

За словами міністерства, ці снаряди є високоефективними для ураження сучасних танків і броньованих машин.

Воно додало, що наукові дослідження показують, що будь-який вплив на здоров'я людей і навколишнє середовище від використання боєприпасів зі збідненим ураном "ймовірно, буде низьким".

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Владімір Путін раніше заявив, що РФ буде змушена "реагувати" в разі використання Україною снарядів зі збідненим ураном, які пообіцяла передати Велика Британія.

Своєю чергою міністр оборони РФ Сергєй Шойгу заявив, що до ескалації "пройдено ще одну сходинку, але їх усе менше й менше".

Збіднений уран – відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану. Завдяки високій густині збіднений уран також використовується у броні військової техніки (зокрема, у танках M1 Abrams) та бронебійних снарядах.

Теми: РосіяВелика Британіязброяпропаганда
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