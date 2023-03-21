Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони Британії: РФ навмисно сіє дезінформацію через снаряди зі збідненим ураном

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 19:49

Міністерство оборони Британії заявило, що президент РФ Владімір Путін "свідомо намагається дезінформувати", публічно критикуючи рішення про відправку в Україну боєприпасів, що містять збіднений уран.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News з посиланням на заяву відомства.

Міністерство оборони підтвердило, що відправить снаряди зі збідненим ураном в Україну, додавши, що британська армія використовує цей матеріал у своїх снарядах "протягом десятиліть".

Реклама:

"Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю або потенціалом", - заявили у відомстві.

"Росія знає це, але навмисно намагається дезінформувати" – йдеться у заяві.

За словами міністерства, ці снаряди є високоефективними для ураження сучасних танків і броньованих машин.

ВІДЕО ДНЯ

Воно додало, що наукові дослідження показують, що будь-який вплив на здоров'я людей і навколишнє середовище від використання боєприпасів зі збідненим ураном "ймовірно, буде низьким".

Владімір Путін раніше заявив, що РФ буде змушена "реагувати" в разі використання Україною снарядів зі збідненим ураном, які пообіцяла передати Велика Британія.

Своєю чергою міністр оборони РФ Сергєй Шойгу заявив, що до ескалації "пройдено ще одну сходинку, але їх усе менше й менше".

Збіднений уран – відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану. Завдяки високій густині збіднений уран також використовується у броні військової техніки (зокрема, у танках M1 Abrams) та бронебійних снарядах.

Теми: РосіяВелика Британіязброяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Росія
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: