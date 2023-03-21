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Минобороны Британии: РФ намеренно сеет дезинформацию из-за снарядов с обедненным ураном

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 19:49

Министерство обороны Великобритании заявило, что президент РФ Владимир Путин "сознательно пытается дезинформировать", публично критикуя решение об отправке в Украину боеприпасов, содержащих обедненный уран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News со ссылкой на заявление ведомства.

Министерство обороны подтвердило, что отправит снаряды с обедненным ураном в Украину, добавив, что британская армия использует этот материал в своих снарядах "в течение десятилетий".

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"Это стандартный компонент, который не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом", - заявили в ведомстве.

"Россия знает это, но намеренно пытается дезинформировать", - говорится в заявлении.

По словам министерства, эти снаряды являются высокоэффективными для поражения современных танков и бронированных машин.

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Оно добавило, что научные исследования показывают, что любое влияние на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном "вероятно, будет низким".

Владимир Путин ранее заявил, что РФ будет вынуждена "реагировать" в случае использования Украиной снарядов с обедненным ураном, которые пообещала передать Великобритания.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до эскалации "пройдена еще одна ступенька, но их все меньше и меньше".

Обедненный уран - отходы процесса обогащения урана, который заключается в выделении изотопа урана-235 из природного урана. Благодаря высокой плотности обедненный уран также используется в броне военной техники (в частности, в танках M1 Abrams) и бронебойных снарядах.

Темы: РосcияВеликобританияоружиепропаганда
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