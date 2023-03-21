Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський візьме онлайн-участь у саміті ЄС цього тижня

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 21:31

Президент Європейської ради Шарль Мішель у вівторок увечері запросив лідерів держав-членів ЄС узяти участь у зустрічі органу 23-24 березня – там, як передбачається, дистанційно виступить український президент Володимир Зеленський.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в листі-запрошенні Мішеля, опублікованому на сайті Європейської ради.

У четвер лідери ЄС зустрінуться за робочим обідом спільно з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем для "плідного обміну думками з ключових геополітичних питань і глобальних викликів".

На наступній зустрічі Європейська рада обговорить допомогу Україні, зокрема притягнення до відповідальності воєнних злочинців та використання заморожених активів РФ, а також збільшення потужностей оборонної промисловості.

"На початку зустрічі президент (України Володимир – ред.) Зеленський приєднається до нас у режимі відеоконференції", – зазначив Мішель.

Серед інших тем, які обговорять лідери ЄС на дводенному саміті, – довгострокова конкурентоспроможність, подальше поглиблення єдиного ринку та міграційна політика, уточнив глава Європейської ради.

Як повідомлялось, канцлер Німеччини Олаф Шольц очікує від саміту ЄС наступного тижня подальших кроків щодо постачання Україні боєприпасів для війни проти Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Снаряди в обхід Угорщини: як та на яких умовах ЄС спільно постачатиме боєприпаси Україні.

Теми: ЗеленськийпрезидентЄС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти продають майно у Криму й вивозять свої сім’ї – ГУР

"Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним компаніям з Ірану – "Схеми"

Український омбудсмен відповів ООН щодо "порушень" прав російських полонених

Уряд звільнив скандального заступника керівника Держмитниці Черкасського

Брехня в декларації: нардепці-"слузі" оголосили вирок, але звільнили від покарання

Місія ООН заявила про відповідальність "обох сторін" війни за порушення прав в Україні

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про можливу розмову з Сі: Підтвердження поки що немає
Зеленський візьме участь у "японському" саміті G7 онлайн
Зеленський збирав Ставку: календар надходження зброї, захист інформації, фронт
Останні новини
21:26
Глава МЗС Литви: Наша мета - повноправне членство України в НАТО
21:25
Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як керівники вишів десятиліттями сидять на посадах
21:24
Економічні новини 24 березня: Leroy Merlin йде з РФ, "Мотор Січ" торгувала з Іраном
20:57
Справа Сенниченка: колишньому директору ОПЗ призначили заставу в 6 мільйонів
20:56
Суд взяв під варту третього організатора "п’яних вечірок" у Києві
20:55
Австрія арештує Путіна і видасть його Гаазі, якщо він вирішить приїхати
20:54
Сезонний фактор: споживання електроенергії і далі знижуватиметься – "Укренерго"
20:46
відеоЗеленський – бійцям, які дали найкращий результат: Дякую за влучність і вирахувані позиції ворога
20:42
Зеленський звільнив з посади радника міністра Камишіна: радив лише 20 днів
20:23
До проєкту спільного виробництва снарядів для України залучені вже 20 країн – Кулеба
Усі новини...