Зеленський візьме онлайн-участь у саміті ЄС цього тижня

Президент Європейської ради Шарль Мішель у вівторок увечері запросив лідерів держав-членів ЄС узяти участь у зустрічі органу 23-24 березня – там, як передбачається, дистанційно виступить український президент Володимир Зеленський.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в листі-запрошенні Мішеля, опублікованому на сайті Європейської ради.

У четвер лідери ЄС зустрінуться за робочим обідом спільно з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем для "плідного обміну думками з ключових геополітичних питань і глобальних викликів".

На наступній зустрічі Європейська рада обговорить допомогу Україні, зокрема притягнення до відповідальності воєнних злочинців та використання заморожених активів РФ, а також збільшення потужностей оборонної промисловості.

"На початку зустрічі президент (України Володимир – ред.) Зеленський приєднається до нас у режимі відеоконференції", – зазначив Мішель.

Серед інших тем, які обговорять лідери ЄС на дводенному саміті, – довгострокова конкурентоспроможність, подальше поглиблення єдиного ринку та міграційна політика, уточнив глава Європейської ради.

Як повідомлялось, канцлер Німеччини Олаф Шольц очікує від саміту ЄС наступного тижня подальших кроків щодо постачання Україні боєприпасів для війни проти Росії.

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