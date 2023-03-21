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Зеленський візьме онлайн-участь у саміті ЄС цього тижня

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 20:31

Президент Європейської ради Шарль Мішель у вівторок увечері запросив лідерів держав-членів ЄС узяти участь у зустрічі органу 23-24 березня – там, як передбачається, дистанційно виступить український президент Володимир Зеленський.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в листі-запрошенні Мішеля, опублікованому на сайті Європейської ради.

У четвер лідери ЄС зустрінуться за робочим обідом спільно з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем для "плідного обміну думками з ключових геополітичних питань і глобальних викликів".

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На наступній зустрічі Європейська рада обговорить допомогу Україні, зокрема притягнення до відповідальності воєнних злочинців та використання заморожених активів РФ, а також збільшення потужностей оборонної промисловості.

"На початку зустрічі президент (України Володимир – ред.) Зеленський приєднається до нас у режимі відеоконференції", – зазначив Мішель.

Серед інших тем, які обговорять лідери ЄС на дводенному саміті, – довгострокова конкурентоспроможність, подальше поглиблення єдиного ринку та міграційна політика, уточнив глава Європейської ради.

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Як повідомлялось, канцлер Німеччини Олаф Шольц очікує від саміту ЄС наступного тижня подальших кроків щодо постачання Україні боєприпасів для війни проти Росії.

Читайте також: Снаряди в обхід Угорщини: як та на яких умовах ЄС спільно постачатиме боєприпаси Україні.

Теми: ЗеленськийпрезидентЄС
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