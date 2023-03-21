Зеленский примет онлайн-участие в саммите ЕС на этой неделе

Президент Европейского совета Шарль Мишель во вторник вечером пригласил лидеров государств-членов ЕС принять участие во встрече органа 23-24 марта - там, как предполагается, дистанционно выступит украинский президент Владимир Зеленский.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в письме-приглашении Мишеля, опубликованном на сайте Европейского совета.

В четверг лидеры ЕС встретятся за рабочим обедом совместно с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем для "плодотворного обмена мнениями по ключевым геополитическим вопросам и глобальным вызовам".

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На следующей встрече Европейский совет обсудит помощь Украине, в частности привлечение к ответственности военных преступников и использование замороженных активов РФ, а также увеличение мощностей оборонной промышленности.

"В начале встречи президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский присоединится к нам в режиме видеоконференции", - отметил Мишель.

Среди других тем, которые обсудят лидеры ЕС на двухдневном саммите, - долгосрочная конкурентоспособность, дальнейшее углубление единого рынка и миграционная политика, уточнил глава Европейского совета.

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Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц ожидает от саммита ЕС на следующей неделе дальнейших шагов по поставкам Украине боеприпасов для войны против России.

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