У Литві почалось навчання українських саперів

Військовослужбовці Збройних Сил України у вівторок розпочали місячний навчальний курс зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, організований Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією, Швецією та Литвою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило командування литовської армії.

Перший тренінг у межах ініціативи, яка відбуватиметься на території Литви, здійснюватимуть ісландські, норвезькі, шведські та литовські інструктори.

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За словами литовського координатора курсу капітана Неріуса Алекни, всього таких тренінгів протягом 2023 року буде чотири.

"Фахівцям з розмінування доведеться працювати протягом декількох років, щоб забезпечити безпечне життя людей після бойових дій високої інтенсивності, тому важливість цього курсу є беззаперечною. Підготовлені солдати зможуть шукати та знищувати стандартні вибухонебезпечні предмети, які зараз використовуються в Україні", – пояснив він.

Підготовка фахівців з розмінування в рамках Північноєвропейсько-Литовської ініціативи з підготовки саперів (NLETI) передбачає передання знань інструкторів та надання необхідного для навчання обладнання, яке українські військові отримають по завершенню курсу.

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Усі українські військовослужбовці, що беруть участь у тренінгу, будуть забезпечені всім необхідним – від каски та захисного костюму до засобів знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Мета програми NLETI – навчити українських військовослужбовців, які не мають знань та навичок з розмінування, безпечно проводити операції зі знешкодження вибухонебезпечних предметів у районах із низькою інтенсивністю бойових дій.

Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон говорив, що в межах програми буде підготовлено 48 українських інструкторів, які своєю чергою підготують усього 4800 фахівців із розмінування.