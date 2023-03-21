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У Литві почалось навчання українських саперів

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 22:09

Військовослужбовці Збройних Сил України у вівторок розпочали місячний навчальний курс зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, організований Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією, Швецією та Литвою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило командування литовської армії.

Перший тренінг у межах ініціативи, яка відбуватиметься на території Литви, здійснюватимуть ісландські, норвезькі, шведські та литовські інструктори.

За словами литовського координатора курсу капітана Неріуса Алекни, всього таких тренінгів протягом 2023 року буде чотири.

"Фахівцям з розмінування доведеться працювати протягом декількох років, щоб забезпечити безпечне життя людей після бойових дій високої інтенсивності, тому важливість цього курсу є беззаперечною. Підготовлені солдати зможуть шукати та знищувати стандартні вибухонебезпечні предмети, які зараз використовуються в Україні", – пояснив він.

Підготовка фахівців з розмінування в рамках Північноєвропейсько-Литовської ініціативи з підготовки саперів (NLETI) передбачає передання знань інструкторів та надання необхідного для навчання обладнання, яке українські військові отримають по завершенню курсу.

Усі українські військовослужбовці, що беруть участь у тренінгу, будуть забезпечені всім необхідним – від каски та захисного костюму до засобів знешкодження вибухонебезпечних предметів.

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Мета програми NLETI – навчити українських військовослужбовців, які не мають знань та навичок з розмінування, безпечно проводити операції зі знешкодження вибухонебезпечних предметів у районах із низькою інтенсивністю бойових дій.

Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон говорив, що в межах програми буде підготовлено 48 українських інструкторів, які своєю чергою підготують усього 4800 фахівців із розмінування.

Теми: Литварозмінування
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