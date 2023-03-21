Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Литві почалось навчання українських саперів

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 21:09

Військовослужбовці Збройних Сил України у вівторок розпочали місячний навчальний курс зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, організований Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією, Швецією та Литвою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило командування литовської армії.

Перший тренінг у межах ініціативи, яка відбуватиметься на території Литви, здійснюватимуть ісландські, норвезькі, шведські та литовські інструктори.

Реклама:

За словами литовського координатора курсу капітана Неріуса Алекни, всього таких тренінгів протягом 2023 року буде чотири.

"Фахівцям з розмінування доведеться працювати протягом декількох років, щоб забезпечити безпечне життя людей після бойових дій високої інтенсивності, тому важливість цього курсу є беззаперечною. Підготовлені солдати зможуть шукати та знищувати стандартні вибухонебезпечні предмети, які зараз використовуються в Україні", – пояснив він.

Підготовка фахівців з розмінування в рамках Північноєвропейсько-Литовської ініціативи з підготовки саперів (NLETI) передбачає передання знань інструкторів та надання необхідного для навчання обладнання, яке українські військові отримають по завершенню курсу.

ВІДЕО ДНЯ

Усі українські військовослужбовці, що беруть участь у тренінгу, будуть забезпечені всім необхідним – від каски та захисного костюму до засобів знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Мета програми NLETI – навчити українських військовослужбовців, які не мають знань та навичок з розмінування, безпечно проводити операції зі знешкодження вибухонебезпечних предметів у районах із низькою інтенсивністю бойових дій.

Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон говорив, що в межах програми буде підготовлено 48 українських інструкторів, які своєю чергою підготують усього 4800 фахівців із розмінування.

Теми: Литварозмінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: