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В Литве началось обучение украинских саперов

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 22:09

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины во вторник начали месячный учебный курс по обезвреживанию взрывоопасных предметов, организованный Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией, Швецией и Литвой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило командование литовской армии.

Первый тренинг в рамках инициативы, которая будет проходить на территории Литвы, будут осуществлять исландские, норвежские, шведские и литовские инструкторы.

По словам литовского координатора курса капитана Нериуса Алекны, всего таких тренингов в течение 2023 года будет четыре.

"Специалистам по разминированию придется работать в течение нескольких лет, чтобы обеспечить безопасную жизнь людей после боевых действий высокой интенсивности, поэтому важность этого курса является неоспоримой. Подготовленные солдаты смогут искать и уничтожать стандартные взрывоопасные предметы, которые сейчас используются в Украине", - пояснил он.

Подготовка специалистов по разминированию в рамках Североевропейско-Литовской инициативы по подготовке саперов (NLETI) предусматривает передачу знаний инструкторов и предоставление необходимого для обучения оборудования, которое украинские военные получат по завершению курса.

Все украинские военнослужащие, участвующие в тренинге, будут обеспечены всем необходимым - от каски и защитного костюма до средств обезвреживания взрывоопасных предметов.

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Цель программы NLETI - научить украинских военнослужащих, которые не имеют знаний и навыков по разминированию, безопасно проводить операции по обезвреживанию взрывоопасных предметов в районах с низкой интенсивностью боевых действий.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон говорил, что в рамках программы будет подготовлено 48 украинских инструкторов, которые в свою очередь подготовят всего 4800 специалистов по разминированию.

Темы: Литваразминирование
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