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В ОП показали наслідки ракетного удару по Одесі

"Українська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 22:24
В ОП показали наслідки ракетного удару по Одесі
Скрін з відео ОП

В Офісі президента оприлюднили відео наслідків ракетного удару по Одесі ввечері 21 березня. 

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram

Пряма мова: "Був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря, відомо про трьох поранених".

Деталі: За його словами, ворог атакував 4 ракетами місто, а не область. 

Передісторія: 

  • В Одеській РВА повідомили, що ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Ворожі винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря.
  • Внаслідок атаки пошкоджено цивільний будинок, є поранені.
  • Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у небі над Одещиною збито дві авіаційні ракети Х-59, випущені по регіону російськими винищувачами.

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Теми: ОдесаОфіс президентаракетний ударвійна
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