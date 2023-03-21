Скрін з відео ОП

В Офісі президента оприлюднили відео наслідків ракетного удару по Одесі ввечері 21 березня.

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram

Пряма мова: "Був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря, відомо про трьох поранених".

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Деталі: За його словами, ворог атакував 4 ракетами місто, а не область.

В ОП показали наслідки ракетного удару по Одесі pic.twitter.com/piH9Ayz61X — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 21, 2023

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