В ОП показали наслідки ракетного удару по Одесі
Вівторок, 21 березня 2023, 21:24
В Офісі президента оприлюднили відео наслідків ракетного удару по Одесі ввечері 21 березня.
Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram
Пряма мова: "Був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря, відомо про трьох поранених".
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Деталі: За його словами, ворог атакував 4 ракетами місто, а не область.
В ОП показали наслідки ракетного удару по Одесі pic.twitter.com/piH9Ayz61X— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 21, 2023
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- В Одеській РВА повідомили, що ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Ворожі винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря.
- Внаслідок атаки пошкоджено цивільний будинок, є поранені.
- Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у небі над Одещиною збито дві авіаційні ракети Х-59, випущені по регіону російськими винищувачами.