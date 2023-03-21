В ОП показали последствия ракетного удара по Одессе
Вторник, 21 марта 2023, 21:24
В Офисе президента обнародовали видео последствий ракетного удара по Одессе вечером 21 марта.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Прямая речь: "Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря - известно о трех раненых".
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Детали: По его словам, враг атаковал 4 ракетами город, а не область.
В ОП показали наслідки ракетного удару по Одесі pic.twitter.com/piH9Ayz61X— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 21, 2023
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В Одесской РВА сообщили, что враг совершил ракетный удар по Одесской области. Вражеские истребители Су-35 осуществили пуск ракет с моря.
- В результате атаки поврежден гражданский дом, есть раненые.
- Командование Воздушные силы ВСУ сообщили, что в небе над Одесской областью сбиты две авиационные ракеты Х-59, выпущенные по региону российскими истребителями.