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В ОП показали последствия ракетного удара по Одессе

"Украинская правда"Вторник, 21 марта 2023, 22:24
В ОП показали последствия ракетного удара по Одессе
Скрин из вИДЕО ОП

В Офисе президента обнародовали видео последствий ракетного удара по Одессе вечером 21 марта. 

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря - известно о трех раненых".

Детали: По его словам, враг атаковал 4 ракетами город, а не область.

Предыстория: 

  • В Одесской РВА сообщили, что враг совершил ракетный удар по Одесской области. Вражеские истребители Су-35 осуществили пуск ракет с моря.
  • В результате атаки поврежден гражданский дом, есть раненые.
  • Командование Воздушные силы ВСУ сообщили, что в небе над Одесской областью сбиты две авиационные ракеты Х-59, выпущенные по региону российскими истребителями.

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Темы: ОдессаОфис президентаракетный ударвойна
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