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Зеленський: З Криму вже мігрують найбільш далекоглядні щури РФ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 21 березня 2023, 21:51
Зеленський: З Криму вже мігрують найбільш далекоглядні щури РФ
Скрін з відеозвернення 21 березня

Президент Володимир Зеленський наголосив, що з окупованого Криму "почали мігрувати найбільш далекоглядні щури Росії".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Ми прийдемо до такого ж результату (перемоги - ред.) і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, у якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазовʼї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терориста. 

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Наша впевненість у перемозі України, наше бачення вільного майбутнього для нашої держави, український героїзм, який вразив світ, – усе це народилося саме там... У містах-героях української півночі, українського сходу, українського півдня.

У містах героїв, чий характер ані на секунду не підкорився окупанту навіть тоді, коли окупант прийшов до їхніх домівок.

Деталі: Зокрема, Зеленський нагадав, що саме 21 березня відзначається річниця перших переможних битв – в цей день минулого року завершилась битва за Мощун Київської області, яка стала першим кроком України до перемоги у війні.

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Крім того, Зеленський повідомив, що під час засідання Ставки обговорювали постачання боєприпасів та допомогу партнерів: "Очікуємо збільшення постачання саме того, що нам потрібно саме зараз".

Теми: ЗеленськийКримпрезидентРосія
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