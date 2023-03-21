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Зеленский: Из Крыма уже мигрируют наиболее дальновидные крысы РФ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 21 марта 2023, 21:51
Зеленский: Из Крыма уже мигрируют наиболее дальновидные крысы РФ
Скрин из видеообращения 21 марта

Президент Владимир Зеленский отметил, что из оккупированного Крыма "начали мигрировать наиболее дальновидные крысы России".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Мы придем к такому же результату (победы - ред.) и в других активных действиях. В героической битве за Донбасс, в которой неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем противостоянии на юге, которое восстановит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция наиболее дальновидных крыс государства-террориста. 

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Наша уверенность в победе Украины, наше видение свободного будущего для нашего государства, украинский героизм, который поразил мир, – все это родилось именно там В городах-героях украинского севера, украинского востока, украинского юга.

В городах героев, чей характер ни на секунду не подчинился оккупанту даже тогда, когда оккупант пришел в их дома".

Детали: В частности, Зеленский напомнил, что именно 21 марта отмечается годовщина первых победных битв – в этот день в прошлом году завершилась битва за Мощун Киевской области, которая стала первым шагом Украины к победе в войне.

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Кроме того, Зеленский сообщил, что во время заседания Ставки обсуждали поставки боеприпасов и помощь партнеров: "Ожидаем увеличения поставок именно того, что нам нужно именно сейчас".

Темы: ЗеленскийКрымпрезидентРосcия
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