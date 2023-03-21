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Китай не є неупередженою стороною війни в Україні – Білий дім

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 23:04

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі у вівторок розкритикував заяви китайського лідера Сі Цзіньпіна про те, що КНР нібито є неупередженою стороною в російсько-українській війні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку оцінку Кірбі дав на брифінгу для журналістів у вівторок.

"Я не думаю, що можна обґрунтовано сприймати Китай як неупереджену країну в будь-якому випадку", – підкреслив представник Білого дому.

"Вони не засудили вторгнення. Вони не припинили купувати російську нафту і російські енергоносії. Президент Сі вважав за потрібне прилетіти аж до Москви, жодного разу не поговорив з президентом Зеленським, не відвідав Україну, не поцікавився поглядом українців, і він і його режим продовжують повторювати російську пропаганду про те, що це якась війна Заходу проти Росії, що це якась екзистенційна загроза. Як на мене, це просто купа нісенітниць", – додав він.

Кірбі наголосив, що про неупередженість Китаю можна було б говорити, якби він був готовий почути українську сторону й підтримував би такі переговори між Києвом і Москвою, які б ураховували українську позицію.

Як відомо, офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Росію відбувається 20-22 березня. 

За повідомленнями ЗМІ, Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни, ймовірно, вже після поїздки до Москви.

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Напередодні Білий дім заявив, що скептично ставиться до зустрічі лідера Китаю й президента Росії, оскільки, як там вважають, існує мало доказів того, що їхні переговори можуть призвести до позитивних зрушень для України.

Теми: КитайвійнаСША
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