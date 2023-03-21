Китай не является беспристрастной стороной войны в Украине - Белый дом

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во вторник раскритиковал заявления китайского лидера Си Цзиньпина о том, что КНР якобы является беспристрастной стороной в российско-украинской войне.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такую оценку Кирби дал на брифинге для журналистов во вторник.

"Я не думаю, что можно обоснованно воспринимать Китай как беспристрастную страну в любом случае", - подчеркнул представитель Белого дома.

"Они не осудили вторжение. Они не прекратили покупать российскую нефть и российские энергоносители. Президент Си счел нужным прилететь аж в Москву, ни разу не поговорил с президентом Зеленским, не посетил Украину, не поинтересовался взглядом украинцев, и он и его режим продолжают повторять российскую пропаганду о том, что это какая-то война Запада против России, что это какая-то экзистенциальная угроза. Как по мне, это просто куча ерунды", - добавил он.

Кирби подчеркнул, что о беспристрастности Китая можно было бы говорить, если бы он был готов услышать украинскую сторону и поддерживал бы такие переговоры между Киевом и Москвой, которые бы учитывали украинскую позицию.

Официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию проходит 20-22 марта. По сообщениям СМИ, Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны, вероятно, уже после поездки в Москву.

Накануне Белый дом заявил, что скептически относится к встрече лидера Китая и президента России, поскольку, как там считают, существует мало доказательств того, что их переговоры могут привести к положительным сдвигам для Украины.