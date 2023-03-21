Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Китай не является беспристрастной стороной войны в Украине - Белый дом

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 22:04

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во вторник раскритиковал заявления китайского лидера Си Цзиньпина о том, что КНР якобы является беспристрастной стороной в российско-украинской войне.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такую оценку Кирби дал на брифинге для журналистов во вторник.

"Я не думаю, что можно обоснованно воспринимать Китай как беспристрастную страну в любом случае", - подчеркнул представитель Белого дома.

Реклама:

"Они не осудили вторжение. Они не прекратили покупать российскую нефть и российские энергоносители. Президент Си счел нужным прилететь аж в Москву, ни разу не поговорил с президентом Зеленским, не посетил Украину, не поинтересовался взглядом украинцев, и он и его режим продолжают повторять российскую пропаганду о том, что это какая-то война Запада против России, что это какая-то экзистенциальная угроза. Как по мне, это просто куча ерунды", - добавил он.

Кирби подчеркнул, что о беспристрастности Китая можно было бы говорить, если бы он был готов услышать украинскую сторону и поддерживал бы такие переговоры между Киевом и Москвой, которые бы учитывали украинскую позицию.

Официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию проходит 20-22 марта. По сообщениям СМИ, Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны, вероятно, уже после поездки в Москву.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне Белый дом заявил, что скептически относится к встрече лидера Китая и президента России, поскольку, как там считают, существует мало доказательств того, что их переговоры могут привести к положительным сдвигам для Украины.

Темы: КитайвойнаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Китай
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Более половины немцев обеспокоена сближением Китая и России
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: