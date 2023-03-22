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Обстріли Сумщини: ворог бив по 7 громадах

"Українська правда"Середа, 22 березня 2023, 00:21
Обстріли Сумщини: ворог бив по 7 громадах
Наслідки обстрілів. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 21 березня росіяни здійснили обстріли територій 7 громад Сумської області.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По території Білопільської громади росіяни били з мінометів (13 "прильотів") та гранатометів АГС-17 (89 пострілів). Також ворог здійснив скидання з БПЛА вибухового пристрою (ВОГ).

У Великописарівській громаді були мінометні обстріли, зафіксовано 20 "прильотів".

У Свеській громаді ворог також здійснив мінометний обстріл, було 12 "прильотів".

На територію Юнаківської громади ворог скинув 19 мін.

В Есманській громаді зафіксовано мінометний обстріл, було 10 "прильотів".

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По Новослобідській громаді ворог гатив зі ствольної артилерії (152 мм), було 20 "прильотів".

На територію Середино-Будської громади росіяни скинули 2 міни.

В усіх випадках обійшлося без втрат та руйнувань серед мирного населення.

Теми: обстрілСумська областьРосія
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