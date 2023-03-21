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Обстрелы Сумщины: враг бил по 7 громадам

"Украинская правда"Вторник, 21 марта 2023, 23:21
Обстрелы Сумщины: враг бил по 7 громадам
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 21 марта россияне совершили обстрелы территорий 7 громад Сумской области.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По территории Белопольской громады россияне били из минометов (13 "прилетов") и гранатометов АГС-17 (89 выстрелов). Также враг совершил сброс с БПЛА взрывного устройства (ВОГ).

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В Великописаревской громаде были минометные обстрелы, зафиксировано 20 "прилетов".

В Свесской громаде враг также совершил минометный обстрел, было 12 "прилетов".

На территорию Юнаковской громады враг сбросил 19 мин.

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В Эсманской громаде зафиксирован минометный обстрел, было 10 "прилетов".

По Новослободской громаде враг бил из ствольной артиллерии (152 мм), было 20 "прилетов".

На территорию Середино-Будской громады россияне сбросили 2 мины.

Во всех случаях обошлось без потерь и разрушений среди мирного населения.

Темы: обстрелСумская областьРосcия
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