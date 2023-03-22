У Києві та низці областей оголошували тривогу
У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу.
Джерела: мапа тривог, Київська обласна військова адміністрація у Telegram
Деталі: Окрім Києва, тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Житомирській і Сумській областях.
Київська ОВА повідомила про загрозу атаки дронами, сили ППО області напоготові.
Доповнено о 01:50. Повітряна тривога поширилася на Рівненську і Хмельницьку області.
Доповнено о 03:15. Повітряну тривогу також оголошено у Дніпропетровській, Тернопільській, Запорізькій, Донецькій і Кіровоградській областях.
Доповнено о 03:45. У Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській і Запорізькій областях – відбій повітряної тривоги.
Доповнено о 04:50. У Києві та більшості областей влада скасувала повітряну тривогу.