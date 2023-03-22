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У Києві та низці областей оголошували тривогу

"Українська правда"Середа, 22 березня 2023, 04:50
У Києві та низці областей оголошували тривогу
Карта тривог. Скріншот

У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу.

Джерела: мапа тривог, Київська обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: Окрім Києва, тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Житомирській і Сумській областях.

Київська ОВА повідомила про загрозу атаки дронами, сили ППО області напоготові.

Доповнено о 01:50. Повітряна тривога поширилася на Рівненську і Хмельницьку області.

Доповнено о 03:15. Повітряну тривогу також оголошено у Дніпропетровській, Тернопільській, Запорізькій, Донецькій і Кіровоградській областях.

Доповнено о 03:45. У Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській і Запорізькій областях – відбій повітряної тривоги.

ВІДЕО ДНЯ

Доповнено о 04:50. У Києві та більшості областей влада скасувала повітряну тривогу.

Теми: повітряна тривогаКиївбезпілотники
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