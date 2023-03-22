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В Киеве и ряде областей объявляли тревогу

"Украинская правда"Среда, 22 марта 2023, 03:50
В Киеве и ряде областей объявляли тревогу
Карта тревог. Скриншот

В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.

Источники: карта тревог, Киевская областная военная администрация в Telegram

Детали: Кроме Киева, тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Житомирской и Сумской областях.

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Киевская ОВА сообщила об угрозе атаки дронами, силы ПВО области наготове.

Дополнено в 01:50. Воздушная тревога распространилась на Ровенскую и Хмельницкую области.

Дополнено в 03:15. Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Тернопольской, Запорожской, Донецкой и Кировоградской областях.

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Дополнено в 03:45. В Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Запорожской областях – отбой воздушной тревоги.

Дополнено в 04:50. В Киеве и большинстве областей власти отменили воздушную тревогу.

Темы: воздушная тревогаКиевбеспилотники
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