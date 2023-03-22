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У Криму окупанти мобілізують рятувальників і пожежників – ЦНС

"Українська правда"Середа, 22 березня 2023, 00:41
У Криму окупанти мобілізують рятувальників і пожежників – ЦНС
МОБІЛІЗАЦІЯ В РФ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ТАСС

У Криму ворог мобілізує до лав російської армії пожежників, рятувальників і співробітників пенітенціарної служби.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "В тимчасово окупованому Криму окупанти активно вербують пожежників, рятувальників та працівників пенітенціарної служби до лав ворожої армії".

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Деталі: Повідомляється, що для заповнення кадрового дефіциту в ДСНС, який виник через мобілізацію на півострові, окупанти прибрали віковий ценз для пожежників і рятувальників.

Теми: Криммобілізація
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