У Криму окупанти мобілізують рятувальників і пожежників – ЦНС

У Криму ворог мобілізує до лав російської армії пожежників, рятувальників і співробітників пенітенціарної служби.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "В тимчасово окупованому Криму окупанти активно вербують пожежників, рятувальників та працівників пенітенціарної служби до лав ворожої армії".

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Деталі: Повідомляється, що для заповнення кадрового дефіциту в ДСНС, який виник через мобілізацію на півострові, окупанти прибрали віковий ценз для пожежників і рятувальників.