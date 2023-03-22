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В Крыму оккупанты мобилизуют спасателей и пожарных – ЦНС

"Украинская правда"Среда, 22 марта 2023, 00:41
В Крыму оккупанты мобилизуют спасателей и пожарных – ЦНС
МОБИЛИЗАЦИЯ В РФ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ТАСС

В Крыму враг мобилизует в ряды российской армии пожарных, спасателей и сотрудников пенитенциарной службы.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Во временно оккупированном Крыму оккупанты активно вербуют пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы в ряды вражеской армии".

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Детали: Сообщается, что для заполнения кадрового дефицита в ГСЧС, который возник из-за мобилизации на полуострове, оккупанты убрали возрастной ценз для пожарных и спасателей.

Темы: Крыммобилизация
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