В Крыму оккупанты мобилизуют спасателей и пожарных – ЦНС
Среда, 22 марта 2023, 00:41
В Крыму враг мобилизует в ряды российской армии пожарных, спасателей и сотрудников пенитенциарной службы.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Во временно оккупированном Крыму оккупанты активно вербуют пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы в ряды вражеской армии".
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Детали: Сообщается, что для заполнения кадрового дефицита в ГСЧС, который возник из-за мобилизации на полуострове, оккупанты убрали возрастной ценз для пожарных и спасателей.