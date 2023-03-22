В Крыму оккупанты мобилизуют спасателей и пожарных – ЦНС

В Крыму враг мобилизует в ряды российской армии пожарных, спасателей и сотрудников пенитенциарной службы.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Во временно оккупированном Крыму оккупанты активно вербуют пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы в ряды вражеской армии".

Детали: Сообщается, что для заполнения кадрового дефицита в ГСЧС, который возник из-за мобилизации на полуострове, оккупанты убрали возрастной ценз для пожарных и спасателей.