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Прокурор МКС: Українські діти – не "воєнна здобич"

"Українська правда"Середа, 22 березня 2023, 03:25
Прокурор МКС: Українські діти – не воєнна здобич
КАРІМ ХАН, ФОТО З ICC-CPI.INT

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що РФ не просто депортує українських дітей, а поводиться з ними як з "воєнною здобиччю".

Джерело: Карім Хан, якого цитує СNN

Пряма мова: "Ви повинні піклуватися про них (українських дітей – ред.). Якщо вони не в безпеці, ви мусите перемістити їх у безпечну частину України. Якщо це неможливо – до нейтральної третьої країни. Те, що ми бачимо – це не просто депортація до РФ, їх зустрічають чужі люди, які раптово стали їм прийомними батьками. А діти – не власність, не воєнна здобич". 

Деталі: Карім Хан наголосив, що у Римському статуті Женевських конвенцій чітко зазначено, що "не можна депортувати цивільних осіб до іншої країни".

На думку прокурора МКС, РФ не лише не заперечує звинувачення проти себе, а "носить їх як знак пошани".

Карім Хан додав, що МКС звернувся до Росії, але не отримав відповіді.

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Нагадаємо: Раніше Карім Хан заявив, що є переконливі докази, які свідчать, що президент РФ Володимир Путін несе відповідальність за незаконну депортацію українських дітей з окупованих районів України.

Теми: Гаазький трибуналПутінвійна
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