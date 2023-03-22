Прокурор МУС: Украинские дети – не "военная добыча"

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что РФ не просто депортирует украинских детей, а обращается с ними как с "военной добычей".

Источник: Карим Хан, которого цитирует СNN

Прямая речь: "Вы должны заботиться о них (украинских детях – ред.). Если они не в безопасности, вы должны переместить их в безопасную часть Украины. Если это невозможно – в нейтральную третью страну. То, что мы видим – это не просто депортация в РФ, их встречают чужие люди, которые внезапно стали им приемными родителями. А дети – не собственность, не военная добыча".

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Детали: Карим Хан отметил, что в Римском статуте Женевских конвенций четко указано, что "нельзя депортировать гражданских лиц в другую страну".

По мнению прокурора МУС, РФ не только не отрицает обвинения против себя, а "носит их как знак уважения".

Карим Хан добавил, что МУС обратился к России, но не получил ответа.

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Напомним: Раньше Карим Хан заявил, что есть убедительные доказательства, свидетельствующие, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей из оккупированных районов Украины.