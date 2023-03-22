Сили оборони відбили 114 ворожих атак – зведення

Протягом 21 березня Сили оборони України відбили 114 атак противника на 5 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту.

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Російський агресор не перестає ігнорувати закони і звичаї війни, обстрілює населені пункти, а також об’єкти критичної інфраструктури.

За минулу добу окупанти завдали 10 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснили 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах.

Загроза завдання ударів залишається по всій території України".

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Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Вище керівництво Республіки Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ, надає свою інфраструктуру для підготовки підрозділів противника. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом минулої доби здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Басівка, Юнаківка і Попівка на Сумщині та Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Великий Бурлук Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Ворог вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Білогорівка та Веселе. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка – Луганської, а також Торське, Спірне та Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивали численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Кліщіївка та Майорськ. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Красногорівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди – успіху не мав. Майже 20 невдалих спроб наступу було здійснено ворогом в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Ласточкине, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське – Запорізької, а також Херсон, Берислав, Понятівка, Дар'ївка та Антонівка.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. За минулу добу наші захисники збили 15 ворожих БпЛА різних типів, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника.