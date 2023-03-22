Силы обороны отбили 114 вражеских атак – сводка

В течение 21 марта Силы обороны Украины отбили 114 атак противника на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российская Федерация продолжает вооруженную агрессию против Украины, не оставляет намерений по полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других – обороняется. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 114 вражеских атак на восточном участке фронта.

Российский агрессор не перестает игнорировать законы и обычаи войны, обстреливает населенные пункты, а также объекты критической инфраструктуры.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам.

Угроза нанесения ударов остается по всей территории Украины".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений, формирование наступательных группировок противника не обнаружено. Высшее руководство Республики Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ, предоставляет свою инфраструктуру для подготовки подразделений противника. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. За прошедшие сутки совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка и Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Басовка, Юнаковка и Поповка на Сумщине и Басово, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Волчанск и Великий Бурлук Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Враг вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Белогоровка и Веселое. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Красное Первое, Двуречная, Масютовка, Купянск, Крохмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка – Луганской, а также Торское, Спирное и Федоровка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отражали многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Клищеевка и Майорск. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалиново, Красногоровки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы - успеха не имел. Почти 20 неудачных попыток наступления было осуществлено врагом в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Ласточкино, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Чаривне, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское – Запорожской, а также Херсон, Берислав, Понятовка, Дарьевка и Антоновка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. За минувшие сутки наши защитники сбили 15 вражеских БпЛА различных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.