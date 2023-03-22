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"Влада" Севастополя заявила про збиття 3 дронів, які атакували російський флот

"Українська правда"Середа, 22 березня 2023, 07:47
Влада Севастополя заявила про збиття 3 дронів, які атакували російський флот
Російський військовий корабель. Ілюстративне фото ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російські військові знищили 3 безпілотники, які зранку 22 березня атакували Чорноморський флот.

Джерело: Развожаєв у Telegram

Пряма мова: "Рано вранці наш флот відбив атаку надводних безпілотників. Загалом до цієї години знищено три об'єкти. Вони намагалися проникнути в бухту, наші моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Також відпрацювало ППО по повітряній цілі".

Деталі: Гауляйтер Севастополя стверджує, що російські військові кораблі не постраждали.

"Від вибухів знищених ворожих морських безпілотників у будівлях на Леніна 2, у будинку Москви повибивало шибки. Люди не постраждали", – написав він у соцмережі.

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Теми: Севастопольфлотбезпілотники
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