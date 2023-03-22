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"Власти" Севастополя заявили о сбитии 3 дронов, которые атаковали российский флот

"Украинская правда"Среда, 22 марта 2023, 07:47
Власти Севастополя заявили о сбитии 3 дронов, которые атаковали российский флот
Российский военный корабль. Иллюстративное фото ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные уничтожили 3 беспилотника, которые утром 22 марта атаковали Черноморский флот.

Источник: Развожаев в Telegram

Прямая речь: "Рано утром наш флот отразил атаку надводных беспилотников. Всего к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели".

Детали: Гауляйтер Севастополя утверждает, что российские военные корабли не пострадали.

"От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина 2, в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали", – написал он в соцсети.

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Темы: Севастопольфлотбеспилотники
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