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Захисники за добу знищили 920 окупантів, 5 танків та 16 ворожих БПЛА

Ірина БалачукСереда, 22 березня 2023, 08:11
Захисники за добу знищили 920 окупантів, 5 танків та 16 ворожих БПЛА
Українські захисники. Фото з Facebook ОК "Південь"

Росія продовжує нести втрати у війні проти України, лише за минулу добу українські оборонці знищили 920 окупантів, 16 безпілотників, 8 бойових броньованих машин та 5 танків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 557 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 6 887 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2 589 (+3) од,
  • РСЗВ – 509 (+2) од,
  • засобів ППО – 272 (+2) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 183 (+16) од,
  • крилатих ракет – 909 (+2) од,
  • кораблів/катер – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6) од,
  • спеціальної техніки – 270 (+4) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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