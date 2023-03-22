Захисники за добу знищили 920 окупантів, 5 танків та 16 ворожих БПЛА
Середа, 22 березня 2023, 08:11
Росія продовжує нести втрати у війні проти України, лише за минулу добу українські оборонці знищили 920 окупантів, 16 безпілотників, 8 бойових броньованих машин та 5 танків.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,
- танків – 3 557 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 6 887 (+8) од,
- артилерійських систем – 2 589 (+3) од,
- РСЗВ – 509 (+2) од,
- засобів ППО – 272 (+2) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 183 (+16) од,
- крилатих ракет – 909 (+2) од,
- кораблів/катер – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6) од,
- спеціальної техніки – 270 (+4) од.
Дані уточнюються.
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