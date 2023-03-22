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Защитники за сутки уничтожили 920 оккупантов, 5 танков и 16 вражеских БПЛА

Ирина БалачукСреда, 22 марта 2023, 08:11
Защитники за сутки уничтожили 920 оккупантов, 5 танков и 16 вражеских БПЛА
Украинские защитники. Фото из Facebook ОК "Юг"

Россия продолжает нести потери в войне против Украины, только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 920 оккупантов, 16 беспилотников, 8 боевых бронированных машин и 5 танков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 167 490 (+920) человек ликвидировано,
  • танков – 3 557 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 887 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2 589 (+3) ед,
  • РСЗО – 509 (+2) ед,
  • средств ПВО – 272 (+2) ед,
  • самолетов – 305 (+0) ед,
  • вертолетов – 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 183 (+16) ед,
  • крылатых ракет – 909 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 434 (+6) ед,
  • специальной техники – 270 (+4) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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