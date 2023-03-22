Защитники за сутки уничтожили 920 оккупантов, 5 танков и 16 вражеских БПЛА

Россия продолжает нести потери в войне против Украины, только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 920 оккупантов, 16 беспилотников, 8 боевых бронированных машин и 5 танков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 167 490 (+920) человек ликвидировано,

танков – 3 557 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 6 887 (+8) ед,

артиллерийских систем – 2 589 (+3) ед,

РСЗО – 509 (+2) ед,

средств ПВО – 272 (+2) ед,

самолетов – 305 (+0) ед,

вертолетов – 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 183 (+16) ед,

крылатых ракет – 909 (+2) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 434 (+6) ед,

специальной техники – 270 (+4) ед.

Данные уточняются.