По всій Україні 2 години лунала повітряна тривога

Карта тривог станом на 9:14 22 березня. Скриншот з alerts.in.ua

Вранці 22 березня влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України, оскільки у Білорусі піднімали в повітря російський МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Небезпека тривала майже 2 години.

Джерело: карта тривог, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: О 9:09 сирени почали лунати у столиці та низці центральних областей. А за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що о 8:56 з білоруського аеродрому "Барановичі" злетів винищувач супроводу, а за 4 хв з аеродрому "Мачулищі" злетів МіГ-31К ВКС РФ, який може нести ракети "Кинджал".

Оновлено: Об 11:07 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала майже 2 години.

"Беларускі Гаюн" повідомив, що об 11:04 в "Мачулищах" сів МіГ-31К ВКС РФ.