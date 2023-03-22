По всей Украине 2 часа звучала воздушная тревога

Карта тревог по состоянию на 9:14 22 марта. Скриншот с alerts.in.ua

Утром 22 марта власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины, поскольку в Беларуси поднимали в воздух российский МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность продолжалась почти 2 часа.

Источник: карта тревог, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: В 9:09 сирены начали звучать в столице и ряде центральных областей. А через несколько минут распространились на всю территорию страны.

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Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в 8:56 с белорусского аэродрома "Барановичи" взлетел истребитель сопровождения, а через 4 мин с аэродрома "Мачулищи" взлетел МиГ-31К ВКС РФ, который может нести ракеты "Кинжал".

Обновлено: В 11:07 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась почти 2 часа.

ВИДЕО ДНЯ

"Беларускі Гаюн" сообщил, что в 11:04 в "Мачулищах" сел МиГ-31К ВКС РФ.