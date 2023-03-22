За добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини – ОВА

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої добі російські загарбники вбили 4 мирних жителів області у 3 населених пунктах.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 21 березня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у місті Часів Яр, 1 у Красногорівці і 1 у Бахмуті".

Деталі: За його словами, ще 5 людей в області дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.