За добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини – ОВА
Середа, 22 березня 2023, 10:02
Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої добі російські загарбники вбили 4 мирних жителів області у 3 населених пунктах.
Джерело: Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "За 21 березня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у місті Часів Яр, 1 у Красногорівці і 1 у Бахмуті".
Деталі: За його словами, ще 5 людей в області дістали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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