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За добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини – ОВА

Станіслав ПогоріловСереда, 22 березня 2023, 09:02
За добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини – ОВА
Фото: Getty Images

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої добі російські загарбники вбили 4 мирних жителів області у 3 населених пунктах.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 21 березня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у місті Часів Яр, 1 у Красногорівці і 1 у Бахмуті".

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Деталі: За його словами, ще 5 людей в області дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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