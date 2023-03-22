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За минувшие сутки россияне убили 4 жителей Донетчины - ОВА

Станислав ПогориловСреда, 22 марта 2023, 09:02
За минувшие сутки россияне убили 4 жителей Донетчины - ОВА
Фото: Getty Images

Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за прошедшие сутки российские захватчики убили 4 мирных жителей области в 3 населенных пунктах.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 21 марта россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в городе Часов Яр, 1 в Красногоровке и 1 в Бахмуте".

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Детали: По его словам, еще 5 человек в области получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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