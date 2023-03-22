Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Атака росіян на Київщину: кількість жертв зросла до 4

Ірина БалачукСереда, 22 березня 2023, 09:37
Атака росіян на Київщину: кількість жертв зросла до 4
Фото з Telegram керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова

Рятувальники дістали з-під завалів гуртожитку у місті Ржищів на Київщині тіло ще одного загиблого, таким чином станом на 10 ранку кількість жертв нічної дронової атаки росіян зросла до 4.

Джерело: речник ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Рубан: "О 9:54 рятувальники підняли тіло чоловіка. Це четвертий загиблий".

Реклама:

Деталі: Речник ДСНС зазначила, що роботи на місці трагедії тривають – шукають іще людей, які ймовірно, можуть бути під завалами.

Рубан уточнила, що серед загиблих немає дітей, усі жертви – дорослі. 

 
Фото з Telegram керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова

Інформація про можливих постраждалих дітей наразі уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов пізніше уточнив, що четвертою жертвою став 40-річний водій, який під час повітряної тривоги не спустився в укриття.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що троє людей загинули та ще 7 дістали поранення у результаті нічної атаки росіян на місто Ржищів у Київській області. Були пошкоджені гуртожитки. Під завалами шукають ще 4 людей.

Теми: Київська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: