Атака росіян на Київщину: кількість жертв зросла до 4
Рятувальники дістали з-під завалів гуртожитку у місті Ржищів на Київщині тіло ще одного загиблого, таким чином станом на 10 ранку кількість жертв нічної дронової атаки росіян зросла до 4.
Джерело: речник ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Рубан: "О 9:54 рятувальники підняли тіло чоловіка. Це четвертий загиблий".
Деталі: Речник ДСНС зазначила, що роботи на місці трагедії тривають – шукають іще людей, які ймовірно, можуть бути під завалами.
Рубан уточнила, що серед загиблих немає дітей, усі жертви – дорослі.
Інформація про можливих постраждалих дітей наразі уточнюється.
Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов пізніше уточнив, що четвертою жертвою став 40-річний водій, який під час повітряної тривоги не спустився в укриття.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що троє людей загинули та ще 7 дістали поранення у результаті нічної атаки росіян на місто Ржищів у Київській області. Були пошкоджені гуртожитки. Під завалами шукають ще 4 людей.