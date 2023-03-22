Атака росіян на Київщину: кількість жертв зросла до 4

Рятувальники дістали з-під завалів гуртожитку у місті Ржищів на Київщині тіло ще одного загиблого, таким чином станом на 10 ранку кількість жертв нічної дронової атаки росіян зросла до 4.

Джерело: речник ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Рубан: "О 9:54 рятувальники підняли тіло чоловіка. Це четвертий загиблий".

Деталі: Речник ДСНС зазначила, що роботи на місці трагедії тривають – шукають іще людей, які ймовірно, можуть бути під завалами.

Рубан уточнила, що серед загиблих немає дітей, усі жертви – дорослі.

Фото з Telegram керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова

Інформація про можливих постраждалих дітей наразі уточнюється.

Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов пізніше уточнив, що четвертою жертвою став 40-річний водій, який під час повітряної тривоги не спустився в укриття.

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