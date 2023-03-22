Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Атака россиян на Киевщину: количество жертв возросло до 4

Ирина БалачукСреда, 22 марта 2023, 10:37
Атака россиян на Киевщину: количество жертв возросло до 4
Фото из Telegram руководителя полиции Киевщины Андрея Небытова

Спасатели достали из-под завалов общежития в городе Ржищев Киевской области тело еще одного погибшего, таким образом по состоянию на 10 утра количество жертв ночной дроновой атаки россиян возросло до 4.

Источник: спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Рубан: "В 9:54 спасатели подняли тело мужчины. Это четвертый погибший".

Детали: Представитель ГСЧС отметила, что работы на месте трагедии продолжается – ищут еще людей, которые вероятно, могут быть под завалами.

Рубан уточнила, что среди погибших нет детей, все жертвы – взрослые.

 
Фото из Telegram руководителя полиции Киевщины Андрея Небытова

Информация о возможных пострадавших детях сейчас уточняется.

Руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов позже уточнил, что четвертой жертвой стал 40-летний водитель, который во время воздушной тревоги не спустился в укрытие.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что три человека погибли и еще 7 получили ранения в результате ночной атаки россиян на город Ржищев в Киевской области. Были повреждены общежития, под завалами ищут еще 4 человека.

Темы: Киевская областьвойнажертвы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты продают имущество в Крыму и вывозят свои семьи – ГУР

"Мотор Сич" годами продавала авиадвигатели подсанкционным компаниям из Ирана – "Схемы"

Украинский омбудсмен ответил ООН на счет "нарушений" прав российских пленных

Правительство уволило скандального замруководителя Гостаможни Черкасского

Ложь в декларации: нардепу-"слуге" объявили приговор, но освободили от наказания

Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине

Все новости...
Киевская область
Ночная атака "Шахедов" на Киевщину: повреждены общежития в Ржищеве, 4 погибших
На Киевщине работают силы ПВО – ОВА
На Киевщине парень принес домой найденную гранату – и чуть не погиб
Последние новости
21:26
Глава МИД Литвы: Наша цель - полноправное членство Украины в НАТО
21:25
Шкарлет ушел, ректоры – остались. Как руководители вузов десятилетиями сидят на должностях
21:24
Экономические новости 24 марта: Leroy Merlin уходит из РФ, "Мотор Сич" торговала с Ираном
20:57
Дело Сенниченко: бывшему директору ОПЗ назначили залог в 6 миллионов
20:56
Суд взял под стражу третьего организатора "пьяных вечеринок" в Киеве
20:55
Австрия арестует Путина и выдаст его Гааге, если он решит приехать
20:54
Сезонный фактор: потребление электроэнергии и дальше будет снижаться – "Укрэнерго"
20:46
видеоЗеленский – бойцам, которые дали лучший результат: Спасибо за меткость и вычисленные позиции врага
20:42
Зеленский уволил с должности советника министра Камышина: советовал всего 20 дней
20:23
К проекту совместного производства снарядов для Украины привлечены уже 20 стран – Кулеба
Все новости...