Атака россиян на Киевщину: количество жертв возросло до 4
Спасатели достали из-под завалов общежития в городе Ржищев Киевской области тело еще одного погибшего, таким образом по состоянию на 10 утра количество жертв ночной дроновой атаки россиян возросло до 4.
Источник: спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Рубан: "В 9:54 спасатели подняли тело мужчины. Это четвертый погибший".
Детали: Представитель ГСЧС отметила, что работы на месте трагедии продолжается – ищут еще людей, которые вероятно, могут быть под завалами.
Рубан уточнила, что среди погибших нет детей, все жертвы – взрослые.
Информация о возможных пострадавших детях сейчас уточняется.
Руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов позже уточнил, что четвертой жертвой стал 40-летний водитель, который во время воздушной тревоги не спустился в укрытие.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что три человека погибли и еще 7 получили ранения в результате ночной атаки россиян на город Ржищев в Киевской области. Были повреждены общежития, под завалами ищут еще 4 человека.