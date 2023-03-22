Атака россиян на Киевщину: количество жертв возросло до 4

Спасатели достали из-под завалов общежития в городе Ржищев Киевской области тело еще одного погибшего, таким образом по состоянию на 10 утра количество жертв ночной дроновой атаки россиян возросло до 4.

Источник: спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Рубан: "В 9:54 спасатели подняли тело мужчины. Это четвертый погибший".

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Детали: Представитель ГСЧС отметила, что работы на месте трагедии продолжается – ищут еще людей, которые вероятно, могут быть под завалами.

Рубан уточнила, что среди погибших нет детей, все жертвы – взрослые.

Фото из Telegram руководителя полиции Киевщины Андрея Небытова

Информация о возможных пострадавших детях сейчас уточняется.

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Руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов позже уточнил, что четвертой жертвой стал 40-летний водитель, который во время воздушной тревоги не спустился в укрытие.

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