Нічна атака "Шахедів" на Київщину: пошкоджені гуртожитки у Ржищеві, 4 загиблих
Четверо людей загинули та ще 7 дістали поранення у результаті нічної атаки росіян на місто Ржищів у Київській області, пошкоджені гуртожитки, під завалами шукають ще 4 людей.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram, речник поліції Київської області Ірина Прянишникова у коментарі Українській правді", ДСНС у Telegram, керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram
Дослівно КОВА: "Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених".
Деталі: Цю інформацію УП підтвердили в поліції області.
Пряма мова Прянишникової: "Близько 3 ночі була атака. Постраждав гуртожиток в одному з районів Київщини. Маємо інформацію про 3 загиблих і 7 поранених. Загалом 20 осіб було доставлено в лікарню".
Оновлено: Пізніше речник ДСНС у Київській області Вікторія Рубан повідомила "Українській правді", що о 9:54 рятувальники дістали з-під завалів гуртожитку тіло ще одного загиблого. Таким чином станом на 10 ранку кількість жертв нічної дронової атаки росіян зросла до 4.
Деталі: На місці працюють підрозділи ДСНС, поліція та екстрені служби.
У КОВА додали, що в результаті атаки виникла пожежа, станом на 05:50 її локалізували.
Як повідомили у ДСНС, внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням у м. Ржищів Київської області.
Зазначається, що о 06:50 пожежі ліквідували на площі 330 кв.м.
За даними ДСНС, станом на 07:00 загинуло 3 особи, травмовані 2 особи та врятовано 1 особу, ймовірно під завалами перебуває 4 особи.
Станом на 8:40 ранку розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.
За словами керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, наразі невідома доля 5 людей.
Він також уточнив, що серед загиблих, зокрема, водій швидкої допомоги, який приїхав рятувати постраждалих.
Передісторія:
- Вночі 22 березня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу.
- Через повітряну атаку ворога у Київській, Хмельницькій та Житомирській областях працювали сили ППО.
- Повідомлялося, що українські захисники знищили 16 з 21 запущеного росіянами безпілотника "Шахед-136". Зокрема, над Києвом виявили 8 ворожих БПЛА, усі їх знищили.