Нічна атака "Шахедів" на Київщину: пошкоджені гуртожитки у Ржищеві, 4 загиблих

Четверо людей загинули та ще 7 дістали поранення у результаті нічної атаки росіян на місто Ржищів у Київській області, пошкоджені гуртожитки, під завалами шукають ще 4 людей.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram, речник поліції Київської області Ірина Прянишникова у коментарі Українській правді", ДСНС у Telegram, керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

Дослівно КОВА: "Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених".

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Деталі: Цю інформацію УП підтвердили в поліції області.

Пряма мова Прянишникової: "Близько 3 ночі була атака. Постраждав гуртожиток в одному з районів Київщини. Маємо інформацію про 3 загиблих і 7 поранених. Загалом 20 осіб було доставлено в лікарню".

Оновлено: Пізніше речник ДСНС у Київській області Вікторія Рубан повідомила "Українській правді", що о 9:54 рятувальники дістали з-під завалів гуртожитку тіло ще одного загиблого. Таким чином станом на 10 ранку кількість жертв нічної дронової атаки росіян зросла до 4.

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Фото ДСНС

Деталі: На місці працюють підрозділи ДСНС, поліція та екстрені служби.

У КОВА додали, що в результаті атаки виникла пожежа, станом на 05:50 її локалізували.

Фото ДСНС

Як повідомили у ДСНС, внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням у м. Ржищів Київської області.

Зазначається, що о 06:50 пожежі ліквідували на площі 330 кв.м.

За даними ДСНС, станом на 07:00 загинуло 3 особи, травмовані 2 особи та врятовано 1 особу, ймовірно під завалами перебуває 4 особи.

фото ДСНс

Станом на 8:40 ранку розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.

За словами керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, наразі невідома доля 5 людей.

Він також уточнив, що серед загиблих, зокрема, водій швидкої допомоги, який приїхав рятувати постраждалих.

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