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"Укроборонпром" відправив захисникам першу партію своїх 122-мм артилерійських снарядів

Станіслав ПогоріловСереда, 22 березня 2023, 11:13
Укроборонпром відправив захисникам першу партію своїх 122-мм артилерійських снарядів
Фото: пресслужба "Укроборонпрому"

Держконцерн "Укроборонпром" відвантажив Збройним силам першу партію вітчизняних 122-мм снарядів, виробництво яких налагодив за кордоном.

Джерело: пресслужба "Укроборонпрому"

Дослівно: "Державний концерн "Укроборонпром" у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном та вже встиг відвантажити партію Збройним силам України".

 

Деталі: Повідомляється, що це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських фахівців на закордонних потужностях.

В держконцерні уточнили, що снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) та САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальна дальність ураження – 15200 м).

Характерно, що кількість осколків для даного типу снаряду значно перевищує осколковість штатного "радянського" зразку.

Теми: Укроборонпромзброявійна
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