Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Укроборонпром" відправив захисникам першу партію своїх 122-мм артилерійських снарядів

Станіслав ПогоріловСереда, 22 березня 2023, 10:13
Укроборонпром відправив захисникам першу партію своїх 122-мм артилерійських снарядів
Фото: пресслужба "Укроборонпрому"

Держконцерн "Укроборонпром" відвантажив Збройним силам першу партію вітчизняних 122-мм снарядів, виробництво яких налагодив за кордоном.

Джерело: пресслужба "Укроборонпрому"

Дослівно: "Державний концерн "Укроборонпром" у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном та вже встиг відвантажити партію Збройним силам України".

Реклама:
 

Деталі: Повідомляється, що це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських фахівців на закордонних потужностях.

В держконцерні уточнили, що снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) та САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальна дальність ураження – 15200 м).

Характерно, що кількість осколків для даного типу снаряду значно перевищує осколковість штатного "радянського" зразку.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Укроборонпромзброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Укроборонпром
Міноборони похвалилося українськими дронами й відкинуло закиди про відсутність замовлень
Держконцерн "Укроборонпром" остаточно реформували в акціонерне товариство
Зеленський звільнив голову "Укроборонпрому"
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: