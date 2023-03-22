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"Укроборонпром" отправил защитникам первую партию своих 122-мм артиллерийских снарядов

Станислав ПогориловСреда, 22 марта 2023, 11:13
Укроборонпром отправил защитникам первую партию своих 122-мм артиллерийских снарядов
Фото: пресс-служба "Укроборонпрома"

Госконцерн "Укроборонпром" отгрузил Вооруженным силам первую партию отечественных 122-мм снарядов, производство которых наладил за рубежом.

Источник: пресс-служба "Укроборонпрома"

Дословно: "Государственный концерн "Укроборонпром" в кооперации со страной НАТО наладил производство артиллерийского 122-мм снаряда за рубежом и уже успел отгрузить партию Вооруженным силам Украины".

 

Детали: Сообщается, что это уже третий вид боеприпаса после минометной 120-мм мины и танкового 125-мм снаряда, который изготавливается по украинской технологии и с привлечением украинских специалистов на зарубежных мощностях.

В госконцерне уточнили, что снаряд калибра 122 мм используется украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения - 15400 м) и САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальная дальность поражения - 15200 м).

Характерно, что количество осколков для данного типа снаряда значительно превышает осколочность штатного "советского" образца.

Темы: Укроборонпроморужиевойна
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