Парламент Швеції у середу голосуватиме за вступ до НАТО

У середу шведський парламент дебатуватиме і буде голосувати щодо вступу країни до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє шведський телеканал SVT, пише "Європейська правда".

Зранку в парламенті відбуватимуться дебати, а голосування за доповідь Комітету у закордонних справах, що рекомендує членство, заплановане приблизно на 17:00 за Києвом.

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Усе вказує на те, що парламент сьогодні скаже "так" членству Швеції в НАТО. Це означає, що уряд формально отримає зелене світло для приєднання Швеції до оборонного альянсу, коли всі країни НАТО ратифікують заявку.

Переважна більшість політичних сил підтримують це рішення. Лише Ліва партія і Партія зелених виступають проти. Обидві партії внесли свої пропозиції щодо законодавчого закріплення того, що ядерна зброя не може перебувати на території Швеції у разі приєднання до НАТО.

Рішення потягне за собою кілька змін до законодавства. Серед іншого, пропонується, щоб у разі війни або загрози війни уряд мав можливість самостійно, без рішення парламенту, звертатися до НАТО за військовою підтримкою.

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Уряд також матиме право просити НАТО про військову підтримку для запобігання порушенням цілісності шведської території як у воєнний, так і в мирний час.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 17 березня після зустрічі з фінським президентом Саулі Нііністьо заявив, що Анкара ратифікує протокол про її вступ до Північноатлантичного альянсу – окремо від Швеції. Того ж вечора протокол внесли у парламент Туреччини.

Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрьом прокоментував, що Швеція "не хотіла, але була готова" до такого сценарію.

Як відомо, Туреччина та Угорщина – останні дві держави НАТО, які досі не схвалили вступ Фінляндії та Швеції. Угорщина планує голосувати щодо Фінляндії 31 березня – також окремо від заявки Швеції.

Детальніше на цю тему читайте у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.