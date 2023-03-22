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Парламент Швеції у середу голосуватиме за вступ до НАТО

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 11:20

У середу шведський парламент дебатуватиме і буде голосувати щодо вступу країни до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє шведський телеканал SVT, пише "Європейська правда".

Зранку в парламенті відбуватимуться дебати, а голосування за доповідь Комітету у закордонних справах, що рекомендує членство, заплановане приблизно на 17:00 за Києвом.

Усе вказує на те, що парламент сьогодні скаже "так" членству Швеції в НАТО. Це означає, що уряд формально отримає зелене світло для приєднання Швеції до оборонного альянсу, коли всі країни НАТО ратифікують заявку.

Переважна більшість політичних сил підтримують це рішення. Лише Ліва партія і Партія зелених виступають проти. Обидві партії внесли свої пропозиції щодо законодавчого закріплення того, що ядерна зброя не може перебувати на території Швеції у разі приєднання до НАТО.

Рішення потягне за собою кілька змін до законодавства. Серед іншого, пропонується, щоб у разі війни або загрози війни уряд мав можливість самостійно, без рішення парламенту, звертатися до НАТО за військовою підтримкою.

Уряд також матиме право просити НАТО про військову підтримку для запобігання порушенням цілісності шведської території як у воєнний, так і в мирний час.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 17 березня після зустрічі з фінським президентом Саулі Нііністьо заявив, що Анкара ратифікує протокол про її вступ до Північноатлантичного альянсу – окремо від Швеції. Того ж вечора протокол внесли у парламент Туреччини. 

Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрьом прокоментував, що Швеція "не хотіла, але була готова" до такого сценарію.

Як відомо, Туреччина та Угорщина – останні дві держави НАТО, які досі не схвалили вступ Фінляндії та Швеції. Угорщина планує голосувати щодо Фінляндії 31 березня – також окремо від заявки Швеції. 

Детальніше на цю тему читайте у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.

Теми: НАТО
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