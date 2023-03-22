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Парламент Швеции в среду будет голосовать за вступление в НАТО

"Европейская правда"Среда, 22 марта 2023, 10:20

В среду шведский парламент будет дебатировать и будет голосовать по вступлению страны в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает шведский телеканал SVT, пишет "Европейская правда".

Утром в парламенте будут проходить дебаты, а голосование за доклад Комитета по иностранным делам, рекомендующий членство, запланировано примерно на 17:00 по Киеву.

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Все указывает на то, что парламент сегодня скажет "да" членству Швеции в НАТО. Это означает, что правительство формально получит зеленый свет для присоединения Швеции к оборонному альянсу, когда все страны НАТО ратифицируют заявку.

Подавляющее большинство политических сил поддерживают это решение. Только Левая партия и Партия зеленых выступают против. Обе партии внесли свои предложения по законодательному закреплению того, что ядерное оружие не может находиться на территории Швеции в случае присоединения к НАТО.

Решение повлечет за собой несколько изменений в законодательство. Среди прочего, предлагается, чтобы в случае войны или угрозы войны правительство имело возможность самостоятельно, без решения парламента, обращаться к НАТО за военной поддержкой.

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Правительство также будет иметь право просить НАТО о военной поддержке для предотвращения нарушений целостности шведской территории как в военное, так и в мирное время.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 марта после встречи с финским президентом Саули Ниинистё заявил, что Анкара ратифицирует протокол о ее вступлении в Североатлантический альянс - отдельно от Швеции. В тот же вечер протокол внесли в парламент Турции.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём прокомментировал, что Швеция "не хотела, но была готова" к такому сценарию.

Как известно, Турция и Венгрия - последние два государства НАТО, которые до сих пор не одобрили вступление Финляндии и Швеции. Венгрия планирует голосовать по Финляндии 31 марта - также отдельно от заявки Швеции.

Подробнее на эту тему читайте в статье: Почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.

Темы: НАТО
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