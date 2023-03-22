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Росія може провести ще один наступ у найближчі тижні – Кірбі

Ірина БалачукСереда, 22 березня 2023, 10:41
Росія може провести ще один наступ у найближчі тижні – Кірбі
Скриншот з deepstatemap.live

США очікують, що найближчі тижні війни будуть критичними, оскільки Росія спробує знову наступати, і можливо, на різних напрямках.

Джерело: представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, якого цитує видання "CNN"

Дослівно CNN: "Кірбі сказав, що найближчі тижні будуть "критичними" у війні, і США очікують, що президент Росії Володимир Путін "спробує провести ще один наступ, і, можливо, на різних напрямах".

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Пряма мова Кірбі: "Ми повинні переконатися, що робимо все можливе, щоб Україна була готова до цього".

Деталі: Він також додав, що США хочуть бути впевненими, що Україна зможе не тільки захищатися, а й "проводити власні наступальні операції в той час і в тому місці, в тому розмірі та в тому масштабі, який вони виберуть".

Тому, за словами Кірбі, США зараз проводять підготовку українських сил, тому Україна нарощує підготовку з таких речей, як система ППО "Петріот".

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"Ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони готові якнайкраще перед майбутніми критичними тижнями і місяцями", – підсумував представник Білого дому.

Теми: СШАРосіяУкраїна
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