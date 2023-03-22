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Россия может провести еще одно наступление в ближайшие недели – Кирби

Ирина БалачукСреда, 22 марта 2023, 11:41
Россия может провести еще одно наступление в ближайшие недели – Кирби
Скриншот из deepstatemap.live

США ожидают, что ближайшие недели войны будут критическими, поскольку Россия попробует снова наступать, и возможно, на разных направлениях.

Источник: представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, которого цитирует издание "CNN"

Дословно CNN: "Кирби сказал, что ближайшие недели будут "критическими" в войне, и США ожидают, что президент России Владимир Путин "попытается провести еще одно наступление, и, возможно, на разных направлениях".

Прямая речь Кирби: "Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была готова к этому".

Детали: Он также добавил, что США хотят быть уверенными, что Украина сможет не только защищаться, но "проводить собственные наступательные операции в то время и в том месте, в том размере и в том масштабе, который они выберут".

Поэтому, по словам Кирби, США сейчас проводят подготовку украинских сил, поэтому Украина наращивает подготовку по таким вещам, как система ПВО "Пэтриот".

"Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они готовы как можно лучше перед предстоящими критическими неделями и месяцами", – подытожил представитель Белого дома.

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Темы: СШАРосcияУкраина
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