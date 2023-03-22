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Россия может провести еще одно наступление в ближайшие недели – Кирби

Ирина БалачукСреда, 22 марта 2023, 10:41
Россия может провести еще одно наступление в ближайшие недели – Кирби
Скриншот из deepstatemap.live

США ожидают, что ближайшие недели войны будут критическими, поскольку Россия попробует снова наступать, и возможно, на разных направлениях.

Источник: представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, которого цитирует издание "CNN"

Дословно CNN: "Кирби сказал, что ближайшие недели будут "критическими" в войне, и США ожидают, что президент России Владимир Путин "попытается провести еще одно наступление, и, возможно, на разных направлениях".

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Прямая речь Кирби: "Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была готова к этому".

Детали: Он также добавил, что США хотят быть уверенными, что Украина сможет не только защищаться, но "проводить собственные наступательные операции в то время и в том месте, в том размере и в том масштабе, который они выберут".

Поэтому, по словам Кирби, США сейчас проводят подготовку украинских сил, поэтому Украина наращивает подготовку по таким вещам, как система ПВО "Пэтриот".

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"Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они готовы как можно лучше перед предстоящими критическими неделями и месяцами", – подытожил представитель Белого дома.

Темы: СШАРосcияУкраина
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