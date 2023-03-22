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ДПСУ показала "демілітаризацію" мінометного розрахунку Росії

Тетяна ЛозовенкоСереда, 22 березня 2023, 11:57
ДПСУ показала демілітаризацію мінометного розрахунку Росії
Фото: ДПСУ

Прикордонники показали, як Збройні сили України знищили мінометний розрахунок окупантів разом із боєкомплектом.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби

Дослівно: "Після першого пострілу мінометний розрахунок окупантів злетів у повітря разом з боєкомплектом. А вдалося це завдяки чіткій взаємодії складових Сил оборони".

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Деталі: Прикордонники уточнили, що ціль виявила аеророзвідка ДПСУ, а знищив – артилерійський підрозділ ЗСУ.

Теми: Прикордонна службавійнаЗбройні сили
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