ДПСУ показала "демілітаризацію" мінометного розрахунку Росії
Середа, 22 березня 2023, 12:57
Прикордонники показали, як Збройні сили України знищили мінометний розрахунок окупантів разом із боєкомплектом.
Джерело: пресслужба Держприкордонслужби
Дослівно: "Після першого пострілу мінометний розрахунок окупантів злетів у повітря разом з боєкомплектом. А вдалося це завдяки чіткій взаємодії складових Сил оборони".
Деталі: Прикордонники уточнили, що ціль виявила аеророзвідка ДПСУ, а знищив – артилерійський підрозділ ЗСУ.
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