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ГПСУ показала "демилитаризацию" минометчиков России

Татьяна ЛозовенкоСреда, 22 марта 2023, 12:57
ГПСУ показала демилитаризацию минометчиков России
фОТО: ГПСУ

Пограничники показали, как Вооруженные силы Украины уничтожили минометное формирование оккупантов вместе с боекомплектом.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Дословно: "После первого выстрела минометный расчет оккупантов взлетел в воздух вместе с боекомплектом. А удалось это благодаря четкому взаимодействию составляющих Сил обороны".

Детали: Пограничники уточнили, что цель обнаружила аэроразведка ГПСУ, а уничтожило – артиллерийское подразделение ВСУ.

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Темы: Пограничная службавойнаВооруженные силы
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