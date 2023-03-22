ГПСУ показала "демилитаризацию" минометчиков России
Среда, 22 марта 2023, 11:57
Пограничники показали, как Вооруженные силы Украины уничтожили минометное формирование оккупантов вместе с боекомплектом.
Источник: пресс-служба Госпогранслужбы
Дословно: "После первого выстрела минометный расчет оккупантов взлетел в воздух вместе с боекомплектом. А удалось это благодаря четкому взаимодействию составляющих Сил обороны".
Реклама:
Детали: Пограничники уточнили, что цель обнаружила аэроразведка ГПСУ, а уничтожило – артиллерийское подразделение ВСУ.