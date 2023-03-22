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Зеленський оприлюднив відео влучання ракети РФ у багатоповерхівку Запоріжжя

Валентина РоманенкоСереда, 22 березня 2023, 12:05
Зеленський оприлюднив відео влучання ракети РФ у багатоповерхівку Запоріжжя
скриншот

Президент Володимир Зеленський продемонстрував відео влучання російської ракети у житловий будинок Запоріжжя під час обстрілу 22 березня.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей.

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Це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя".

Деталі: 22 березня у Запорізькій області пролунали кілька вибухів під час повітряної тривоги, під вогнем перебувають житлові будинки й острів Хортиця.

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Теми: Запоріжжяракетний ударвійна
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