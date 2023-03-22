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Зеленский обнародовал видео попадания ракеты РФ в многоэтажку Запорожья

Валентина РоманенкоСреда, 22 марта 2023, 13:05
Зеленский обнародовал видео попадания ракеты РФ в многоэтажку Запорожья
скриншот

Президент Владимир Зеленский продемонстрировал видео попадания российской ракеты в жилой дом Запорожья во время обстрела 22 марта.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадание по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей.

Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где-либо еще в Европе или мире. Надо больше единства и решимости мира, чтобы скорее победить российский террор и защитить жизнь".

Детали: 22 марта в Запорожской области прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги, под огнем находятся жилые дома и остров Хортица.

Темы: Запорожьеракетный ударвойна
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