Зеленський приїхав під Бахмут і нагородив його оборонців

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку під час робочої поїздки в Донецьку область 22 березня.

Деталі: Зеленський у Telegram, Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Донеччина. Передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.



Маю честь сьогодні бути тут і нагородити наших героїв. Потиснути руку і подякувати за захист суверенітету нашої держави".

Деталі: Повідомляється, що президент заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту.

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Зеленський поспілкувався з військовими, подякував їм за захист України та вручив державні нагороди.

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Зокрема, орден "Золота Зірка" отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому присвоєно звання Героя України.

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Для довідки: З 24 лютого 2022 року Вергун бере участь у протистоянні збройній агресії Росії. Він безпосередньо керував протитанковими розрахунками під час звільнення міста Тростянець на Сумщині, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку. Підрозділи під керівництвом та за особистої участі Вергуна знищили велику кількість ворожої техніки.

Присутні також вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих оборонців.