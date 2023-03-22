Зеленський приїхав під Бахмут і нагородив його оборонців
Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку під час робочої поїздки в Донецьку область 22 березня.
Деталі: Зеленський у Telegram, Офіс президента
Пряма мова Зеленського: "Донеччина. Передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.
Маю честь сьогодні бути тут і нагородити наших героїв. Потиснути руку і подякувати за захист суверенітету нашої держави".
Деталі: Повідомляється, що президент заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту.
Зеленський поспілкувався з військовими, подякував їм за захист України та вручив державні нагороди.
Зокрема, орден "Золота Зірка" отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому присвоєно звання Героя України.
Для довідки: З 24 лютого 2022 року Вергун бере участь у протистоянні збройній агресії Росії. Він безпосередньо керував протитанковими розрахунками під час звільнення міста Тростянець на Сумщині, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку. Підрозділи під керівництвом та за особистої участі Вергуна знищили велику кількість ворожої техніки.
Присутні також вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих оборонців.