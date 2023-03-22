Зеленский приехал под Бахмут и наградил его защитников

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении во время рабочей поездки в Донецкую область 22 марта.

Детали: Зеленский в Telegram, Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Донецкая область. Передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

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Имею честь сегодня быть здесь и наградить наших героев. Пожать руку и поблагодарить за защиту суверенитета нашего государства".

Детали: Сообщается, что президент заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта.

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Зеленский пообщался с военными, поблагодарил их за защиту Украины и вручил государственные награды.

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В частности, орден "Золотая Звезда" получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины.

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Для справки: С 24 февраля 2022 года Вергун участвует в противостоянии вооруженной агрессии России. Он непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении города Тростянец Сумской области, участвовал в сдерживании противника на Изюмском направлении. Подразделения под руководством и при личном участии Вергуна уничтожили большое количество вражеской техники.

Присутствующие также почтили минутой молчания память павших защитников.